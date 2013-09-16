Для предотвращения и выявления коррупционных проявлений в армии будут изучать мировой опыт

Перед Департаментом внутреннего аудита и финансового контроля Министром обороны был задан один основная задача - предотвращать нарушения законодательства и коррупционных проявлений. По словам Максима Гольдарб, нарушения, выявленные аудиторами Министерства обороны в первом полугодии текущего года - это почти треть убытков, выявленных всеми аудиторами органов государственного сектора Украины, из которых удалось возместить более 20 млн. гривен, что составляет более половины средств, возвращенных по результатам всех проведенных аудитов в стране.

- Мы работаем не для того, чтобы докладывать Министру об обнаружении ущерба, а для того, чтобы предотвращать злоупотребления. Аудиторы нашего Департамента осуществляются превентивные меры, а именно предварительный мониторинг наиболее рискованных операций, благодаря чему только за последние три месяца выявлено почти 74 млн. грн. лишних затрат и потерь - отметил Максим Гольдарб.

- Следует отметить, что мы изучаем и используем в работе лучший международный опыт в сфере внутреннего аудита и предотвращение коррупции. Существенную помощь в развитии внутреннего аудита и предотвращении коррупции Министерству обороны Украины предоставили иностранные партнеры. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в этой сфере - сказал глава Департамента.

Напомним, что сегодня в формате "круглого стола" состоялось очередное заседание Совместного координационного комитета по деятельности иностранных советников при Министерстве обороны и Генеральном штабе ВС Украины с привлечением представителей Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.