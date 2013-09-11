125 военнообязанных запаса проходят учебные сборы на Львовщине

В течение двух недель областной, Галицко -Франковский , Золочевский - Самборский , Самборский и Жолковский военные комиссариаты выполнять задачи согласно плану подготовки Вооруженных Сил Украины на 2013 учебный год.

Следует отметить , что по условиям обучения был проведен призыв 125 военнообязанных запаса на учебные сборы приписного состава в вышеупомянутых военных комиссариатов .

Как сообщил полковник Владимир Щур, во время брифинга для представителей средств массовой информации главной целью мероприятия является определение возможностей военных комиссариатов к работе в новой организационной структуре.

- Мы проводим это мероприятие для того, чтобы определить готовность воинских коллективов к работе в новых условиях . Кроме того , надеемся выявить недостатки , ошибки и проблемные вопросы, в дальнейшем мешать выполнению задач по назначению. Надеюсь , что это обучение в итоге позволит разработать ряд практических рекомендаций для внедрения и в других военных комиссариатах , - отметил полковник Владимир Щур.

В общем, первый день учений для военнообязанных запаса выдался довольно насыщенным и познавательным: ознакомление с историей и расположением военного комиссариата , вооружением и военной техникой, функциональными обязанностями , правилами безопасности во время проведения учебных сборов и т.д. .

По завершению лекционных часов состоялось подведение итогов и проведен инструктаж перед увольнением в город . Также перед участниками с напутственным словом и благословением выступил представитель Центра военного капелланства УГКЦ Львовской архиепархии отец Андрей .

Каждый военнообязанный запаса пройдет персональное оценивания по способности выполнять задачи по назначению.