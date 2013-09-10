Военнослужащие приняли участие в закрытии Вахты Памяти в Аджимушкайских каменоломен

Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, представителями Верховной Рады Украины и Совета министров АР Крым, Министерства культуры АРК, Республиканского комитета по культурному наследию, Генерального консульства Российской Федерации в Cимферополи, руководителями поисковых организаций , активистами поисковой и военно - патриотической работы, воины, под руководством начальника Керченского гарнизона подполковник Александр Саенко, почтили память погибших во время обороны и освобождения Керчи.

Защитники Отечества стояли почетном карауле вместе с юношами из клуба военной реконструкции" Эльтиген" (г. Керчь), одетыми в форму советских солдат периода Великой Отечественной войны . Церемония закрытия проходила также с участием группы "Память" Красногвардейской районной организации ветеранов Афганистана и театра живых скульптур Красногвардейского Дома культуры (АР Крым).

В рамках закрытия Международного военно - поисковой экспедиции «Аджимушкай - 2013" состоялась и церемония передачи на родину для дальнейшего перезахоронения останков уроженца Динская района Краснодарского края Александра Спиридоновича Баши , погибшего в мае 1942 года при обороне Керчи и найденного Нижнегорским военно - поисковым клубом "Патриот" в ходе полевых поисковых работ .

Следует заметить , что в ходе экспедиции исследователи из Украины, и в частности Крыма, Молдовы и Эстонии провели исследование отдельных участков территории керченских поселков Аджимушкай, Героевское (Эльтиген) и Маяк, в результате чего были обнаружены останки 32 советских солдат, погибших в период ведения боевых действий 1941-1944 годах.