Сотрудничество военно-морских сил Польши и Украины будет расширяться и углубляться
Об этом было отмечено сегодня, 9 сентября, во флотской столице Украины - Севастополе, по окончании переговоров военных делегаций двух государств, которые возглавили Министры обороны Украины Павел Лебедев и Республики Польша Томаш Семоняк.
По мнению министра национальной обороны Республики Польша, плодотворное двустороннее сотрудничество между подразделениями сухопутных войск и авиации Украины и Польше продолжается уже много лет.
- Военное сотрудничество видов наших вооруженных сил развивается очень хорошо, - сказал Томаш Семоняк. - Но мы с нашими украинскими коллегами считаем нужным уделить больше внимания и динамике развития сотрудничества военно-морских сил наших государств. Поэтому мы приглашаем Министра обороны Украины Павла Лебедева в столицу польских военных моряков - города Гданьск.
Кроме того, сторонами было заявлено об углублении сотрудничества в сфере оборонной промышленности и в развитии военно-промышленного комплекса.