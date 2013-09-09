Сотрудничество военно-морских сил Польши и Украины будет расширяться и углубляться

По мнению министра национальной обороны Республики Польша, плодотворное двустороннее сотрудничество между подразделениями сухопутных войск и авиации Украины и Польше продолжается уже много лет.

- Военное сотрудничество видов наших вооруженных сил развивается очень хорошо, - сказал Томаш Семоняк. - Но мы с нашими украинскими коллегами считаем нужным уделить больше внимания и динамике развития сотрудничества военно-морских сил наших государств. Поэтому мы приглашаем Министра обороны Украины Павла Лебедева в столицу польских военных моряков - города Гданьск.

Кроме того, сторонами было заявлено об углублении сотрудничества в сфере оборонной промышленности и в развитии военно-промышленного комплекса.