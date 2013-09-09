Начинается командно - штабная фаза тактических учений "Кленовая арка - 2013"

Около 130 военнослужащих Вооруженных сил Украины , Канады, Польши и Литовской Республики в течение трех дней в формате работы штабов батальона и рот отрабатывать практические элементы руководства многонациональными подразделениями. С помощью средств имитационного моделирования они координировали действия подчиненных при совершении марша, сосредоточение в базовом лагере, занятия зоны ответственности и ее контроль.

Как рассказал соруководитель обучения от ВС Украины, заместитель командира 80-го отдельного аэромобильного полка подполковник Владимир Шворак, во время командно-штабной фазы состоится слаживание действий командного состава батальона и подчиненных подразделений.

- Офицеры усовершенствуют свои навыки по действиям в многонациональной среде и управления подразделениями по стандартам армий ведущих стран мира. Это позволит уже после церемонии открытия учений "Кленовая арка - 2013", которые состоятся 13 сентября, качественно начать полевую фазу. Основными задачами " Кленовой арки - 2013 " станут подготовка штаба многонационального батальона и личного состава подразделений к проведению операций по поддержанию мира в условиях города , - отметил подполковник Владимир Шворак .

Нынешнее мероприятие будет существенно отличаться от предыдущих по масштабам. Если раньше практическая фаза учений проводилась в масштабе роты , то "Кленовая арка - 2013 " предусматривает , что задачу будет выполнять многонациональный батальон, в который войдут подразделения Вооруженных сил Украины, Польши и Литовской Республики.