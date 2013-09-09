В Киеве День танкистов объединил поколения воинов танковых войск

На площадь возле монумента как всегда пришли ветераны танковых войск , выпускники профильных вузов и их дети , внуки и даже правнуки . По этому поводу , у памятника состоялся торжественный митинг , который объединил поколения воинов танковых войск.

- Профессия танкиста окутана славой прошлых лет . Как пример , более тысячи воинов танкистов в годы Великой Отечественной войны были удостоены высокого звания Героя Советского Союза . Из более ста военнослужащих, дважды удостаивались этого звания - шестнадцать служили в танковых войсках , - отметил в своем выступлении начальник Главного оперативного управления - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины генерал - майор Александр Шутов , дед которого - дважды Герой Советского Союза полковник Степан Шутов один из первых , в ноябре 1943 года , со своей танковой бригадой первым ворвался в столицу и способствовал удачному наступления советских войск , освобождавших Киев . - Поэтому нам есть чем гордиться , и кого ставить в пример молодым воинам - танкистам .

Как рассказал во время митинга возле монумента генерал - майор Александр Шутов , именно несколько дней назад , на Гончаровском полигоне завершились соревнования на лучший танковый взвод Вооруженных Сил Украины . В этом году в соревнованиях победили представители 51- й отдельной механизированной бригады из Владимир- Волынского . Но праздник победы в импровизированных танковых баталиях ни были полноценными , если бы не ветераны танковых войск , которые также отправились на полигон поздравить победителей.

- Такая связь поколений должен быть всегда , и в дальнейшем оставаться незыблемым . Ведь мы - продолжатели славных традиций освободителей Киева и Украины , которые , иногда ценой собственной жизни гарантировали нам мир и согласие сегодня , - отметил генерал - майор Александр Шутов .

Традиционно , павших танкистов почтили минутой молчания , а тех кто решил лично прийти на площадь перед монументом - солдатской кашей приготовленной по " фронтовым " рецепту . А после торжественной части , генерал - майор Александр Шутов , возложил цветы к мемориальной доске своего деда , дважды Героя Советского Союза полковника Степана Шутова - командира танковой бригады, обходным маневром начала освобождения украинской столицы. Его именем 1965 была названа одна из центральных улиц столицы .