Курсанты-первокурсники приняли военную присягу на верность Украинскому народу

Во Львове начальник Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного генерал - лейтенант Павел Ткачук пожелал почти 150 курсантам - первокурсникам успехов в учебе и службе:

- Мне очень приятно , что пройдя сложный путь вступительных испытаний и первичной военно - профессиональной подготовки , преодолев все трудности и невзгоды , вы стали курсантами одного из самых престижных высших военных учебных заведений.

Традиционно в этот день был проведен День открытых дверей , во время которого гости праздника смогли ознакомиться с учебно -материальной базой учреждения и бытовыми условиями проживания курсантов , осмотрели образцы вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины , а также оценили новейшие методы и технологии военного образования.

В Военной академии (г. Одесса ) мероприятие началось с выноса Боевого знамени академии и приветственного выступления временно исполняющего обязанности начальника академии генерал - майора Олега Гуляка . Также к первокурсникам с напутственным словом и пожеланиями успешной службы и обучения обратились народный депутат Украины первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Гриневецкий и ветераны Вооруженных Сил Украины.

После завершения военного ритуала присяги настоятель Храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиерей Сергий освятил и благословил первокурсников , а старшие курсанты продемонстрировали гостям академии боевую выучку во время показательного выступления по организации засады и освобождению заложников с элементами рукопашного боя и горной подготовки , выполнения элементов строевой подготовки ротой почетного караула , демонстрацию физической подготовки командой мастеров гиревого спорта.

Около 350 курсантов - первокурсников Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба на Мемориале Славы также торжественно приняли Военную присягу на верность украинскому народу . Поздравить первокурсников со знаменательным событием прибыли заместитель командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины по боевой подготовке - начальник управления боевой подготовки генерал - лейтенант Виктор Сидаш , ветеран Вооруженных Сил генерал - лейтенант в отставке Петр Масалитин , представители местных органов самоуправления , родители и близкие военнослужащих.

По традиции , после клятвы на верность своему народу , представитель православного духовенства отец Андрей посвятил первокурсников и преподавателей университета на славную ратное дело.

Общаясь с журналистами , генерал - лейтенант Виктор Сидаш отметил , что командование Воздушных Сил делает все возможное , чтобы улучшить учебно -материальную базу видового университета:

- В настоящее время решается вопрос о закупке 8 и легкомоторных самолетов ХАЗ -30 , 4- х вертолетов типа Ми -2 и еще одного тренажера самолета Л -39 " Альбатрос ". Эти образцы техники будут находиться в 203 -й учебно - авиационной бригаде и служить для подготовки курсантов университета .

По его словам, в случае прогнозируемого усиления процесса подготовки летчиков , каждый выпускник до 50 % увеличит свой ​​нальотний время . Таким образом в день выпуска каждый выпускник будет иметь около 150 часов налета , что позволит ему на новом месте службы сразу же присоединиться к выполнению боевых задач.

В Житомирском военном институте имени C.П. Королева Национального авиационного университета также состоялись торжества по случаю начала нового учебного года и посвящения в студенты первокурсников .

Традиционно праздник начался с выноса на плац Государственного Флага Украины и Боевого знамени института .

Протяжении торжественного митинга теплые слова поздравлений в адрес первокурсников выразили начальник военного института генерал - майор Юрий Даник и Житомирский городской голова Владимир Дебой.

Юноши и девушки , которые вступили в военное учебное заведение присягали с честью и достоинством нести звание студентов и быть достойными гражданами своего государства , настоящими ее патриотами.

После торжественного ритуала состоялся праздничный концерт Оригинальное дефиле во время исполнения популярных мелодий презентовал присутствующим военный оркестр института . Впоследствии родители и родные первокурсников имели возможность пообщаться с руководством военного учебного заведения.