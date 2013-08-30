Соединение Blackseafor прибыло с визитом в порт Синопа

Командир Blackseafor контр-адмирал Андрей Тарасов (ВМС Украины), командиры тральщика "Прибой" (ВМС Болгарии), ракетного корабля на воздушной подушке "Бора " (Черноморский флот Российской Федерации), корвета "Эустатиу Себастиан" (ВМС Румынии), фрегат УРО "Тургутреис" (ВМС Турции) и штабной корабля соединения - корабля управления "Славутич" (ВМС Украины) во второй половине дня пятницы осуществят визиты вежливости губернатору, мэру Синопа и начальнику гарнизона.

В последующие дни программа пребывания в Синопе предусматривает проведение пресс-конференции командования оперативного соединения на корабле управления "Славутич " , посещение кораблей жителями и гостями города , демонтаж аппаратуры связи системы "компьютер-компьютер "FORESC, совместное совещание по итогам активации.

Визит кораблей продлится до 3 сентября, когда корабли выйдут из порта, и перед тем, как отправиться в места постоянного базирования, проведут на внешнем рейде Синопа традиционную церемонию торжественного прохождения мимо штабного корабля - корабль управления "Славутич" .

Как сообщалось, августовская 2013 года активация началась 14 августа в Севастополе. 17 августа с участием делегаций командующих военно-морских сил стран Черноморского региона состоялась церемония передачи командования BLAСKSEAFOR, по принципу ротации оно на период с августа 2013 года по август 2014 перешло от ВМС Турецкой Республики в ВМС Украины. Корабли Blackseafor провели в море ряд учений и тренировок, кроме Севастополя они также посетили порт города Новороссийск (Россия).