С нового учебного года курсанты ХУВС – будущие военные летчики – перейдут на «пятилетку»

Участники обсудили актуальные вопросы организации учебного процесса в 2013-2014 годах.

В начале сборов исполняющий обязанности начальника университета военный летчик первого класса полковник Андрей Алимпиев заслушал доклады о готовности начать обучение с 1 сентября.

В секциях обсудили все новации, которые вступили в силу в этом году. Так, среди нововведений был назван переход с 4-х лет подготовки военных летчиков на «пятилетку» и внедрение трехуровневой концепции подготовки летчиков. Согласно последним изменениям предусмотрено, что первое ознакомление курсантов с небом будет проходить на низких скоростях на легкомоторных машинах типа ХАЗ-30. На втором уровне курсанты будут подниматься в небо уже на самолетах Л-39 «Альбатрос» и транспортных Ан-26. А на высшей ступени выпускники будут садиться в кабину боевых самолетов типа МиГ-29.

Исполняющий обязанности начальника университета военный летчик первого класса полковник Андрей Алимпиев подвел итоги двухдневного мероприятия.

– С проведением данных сборов можно констатировать, что Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба полностью готов к новому учебному году. Отремонтированы и переоборудованы десятки классов, обновлена учебно-материальная и тренажерная база. Поэтому, желаю всем научным работникам и педагогам воодушевления в важной работе по подготовке офицерских кадров, – отметил летчик первого класса полковник Андрей Алимпиев.