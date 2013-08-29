В Детском оздоровительном лагере им. Ю.Гагарина закрыли летний сезон отдыха

По этому случаю коллектив детского учреждения вместе с воспитанниками подготовил праздничный концерт и традиционный костер, на который пригласили почетных гостей и друзей лагеря.

Вместе с юными воспитанниками в торжественном событии приняли участие и военнослужащие Одесского гарнизона во главе с заместителем начальника гарнизона по воспитательной работе полковником Сергеем Масленко. От имени командующего Южного оперативного командования генерал-майора Анатолия Сиротенко он поблагодарил военнослужащих и гражданский персонал лагеря за качественно проведенный сезон отдыха и оздоровление детей, отметив профессионализм и педагогические качества руководства, воспитателей и персонала учреждения.

Для гостей праздника дети подготовили яркую концертную программу с песенными и танцевальными номерами. Также они поблагодарили поваров, официантов и технических работников за вкусную еду и комфортные бытовые условия, вручив им изготовленные собственными руками подарки. Начальник Одесского гарнизона генерал-майор Анатолий Сиротенко поощрил лучших работников заведения грамотами и благодарностями.

Как рассказала директор оздоровительного заведения Лариса Сергеева, на протяжении нынешнего сезона в оздоровительном лагере Министерства обороны Украины отдохнули около пяти сотен детей военнослужащих в возрасте от 8 до 14 лет из разных регионов Украины.

Программа отдыха детей была насыщенна разноплановыми культурно-развлекательными и спортивными мероприятиями, интеллектуальными и физическими соревнованиями. На протяжении четырех летних лагерных смен «гагаринцы» принимали участие во встречах с военнослужащими гарнизона и ветеранами Великой Отечественной войны, военизированных соревнованиях «Зарница» на территории Мемориала героической обороны Одессы 411-я береговая батарея, торжественно отметили 60-летие со дня открытия лагеря, ознакомились с работой кинологов МВД, посещали театры и многочисленные выдающиеся места причерноморского города, детские развлекательные центры.

С завершением летнего сезона деятельность детского оздоровительного заведения Министерства обороны Украины не будет прекращаться. Как заверила директор лагеря Лариса Сергеева, в дальнейших планах коллектива – проведение необходимого ремонта зданий и сооружений, оборудование на территории детской площадки со сказочными персонажами и мотивами, совершенствование спортивной базы.