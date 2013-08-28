На Черниговщине стартовал конкурс на лучший танковый взвод Вооруженных Сил Украины
На базе 1-й отдельной танковой бригады 8 армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в поселке Гончаровское Черниговской области, начался конкурс на лучший танковый взвод Вооруженных Сил Украины.
На соревнование прибыли представители трех армейских корпусов Сухопутных войск и танкисты отдельной бригады береговой обороны Военно-Морских Сил ВС Украины. Десять дней 63 военнослужащих будут добывать в борьбе для своего взвода право называться лучшими танкистами отечественного войска.
Во время торжественного открытия конкурса первый заместитель командующего Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Бессараб пожелал участникам проявлять боевое братство, помогать друг другу и получить звание лучшего в честной борьбе.
Участники соревнований прошли медицинский осмотр и сдали зачеты по мерам безопасности во время учений, практических стрельб и вождение.
Во время жеребьевки оргкомитет закрепил технику за каждым экипажем и определил порядок выполнения упражнений. Танкисты уже приступили к приему боевых машин. Они осуществят контрольный пробег и подготовят закрепленную за экипажами технику к выполнению стрельб.
По условиям конкурса, участники соревнований будут испытывать себя в физической подготовке, будут выполнять военные нормативы, водить танки, стрелять штатным артиллерийским выстрелом и соревноваться в скоростной и дуэльной стрельбе танков.