На Черниговщине стартовал конкурс на лучший танковый взвод Вооруженных Сил Украины

На соревнование прибыли представители трех армейских корпусов Сухопутных войск и танкисты отдельной бригады береговой обороны Военно-Морских Сил ВС Украины. Десять дней 63 военнослужащих будут добывать в борьбе для своего взвода право называться лучшими танкистами отечественного войска.

Во время торжественного открытия конкурса первый заместитель командующего Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Бессараб пожелал участникам проявлять боевое братство, помогать друг другу и получить звание лучшего в честной борьбе.

Участники соревнований прошли медицинский осмотр и сдали зачеты по мерам безопасности во время учений, практических стрельб и вождение.

Во время жеребьевки оргкомитет закрепил технику за каждым экипажем и определил порядок выполнения упражнений. Танкисты уже приступили к приему боевых машин. Они осуществят контрольный пробег и подготовят закрепленную за экипажами технику к выполнению стрельб.

По условиям конкурса, участники соревнований будут испытывать себя в физической подготовке, будут выполнять военные нормативы, водить танки, стрелять штатным артиллерийским выстрелом и соревноваться в скоростной и дуэльной стрельбе танков.