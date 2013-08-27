В Виннице финишировал Международный турнир по теннису на Кубок Воздушных Сил

Турнир проходил среди действующих военнослужащих, офицеров запаса, служащих Вооруженных Сил Украины и представителей теннисных клубов города Винница. Соревнования проводились в разных возрастных группах, и зачет проводился как в личном, так и в командном первенстве, в одиночном и парном разрядах.

Директор турнира полковник запаса Петр Майданюк подчеркнул, что участие в нынешнем турнире приняли почти полсотни участников разных возрастных групп – от 20 и до и старше 70 лет, как молодые, так и опытные игроки – участники, призеры и победители многих любительских турниров разного уровня от внутренних городских до международных стартов.

– Очень жаль, но в этом году из-за ряда объективных причин чуть ли не в последний день с соревнований «снялись» военнослужащие Воздушных сил Вооруженных сил Республики Польша и Военно-воздушных сил Республики Индия, – сообщил Петр Майданюк и отметил, что даже при таких обстоятельствах статус «Международного» турнир не потерял.

На торжественном митинге по случаю закрытия соревнований Главный судья турнира полковник запаса Александр Сурин, объявляя итоговые протоколы личного первенства в одиночном разряде, констатировал, что победу в возрастных группах до 40, до 45, до 55 лет и 65+ получили представители теннисных клубов Винницы. Игрок сборной Воздушных Сил Валерий Мальцев стал лучшим в группе до 60 лет. Отдельно стоит отметить, что в возрастной группе до 50 лет весь пьедестал почета «захватили» представители команды одного из управлений Министерства обороны Украины.

В зачете среди команд и клубов, которые принимали участие в турнире, победу праздновала сборная теннисных клубов Винницы. Относительно отдельного зачета, который по регламенту турнира проводился исключительно среди военных команд, пальму первенства и главный переходный кубок турнира завоевала сборная команда одного из управлений Министерства обороны Украины. Второе место заняла команда Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Бронзовые награды и кубок за третье место получила команда Сухопутных войск, которую представляли военнослужащие из Одесского гарнизона.

Подводя итоги, директор турнира полковник запаса Петр Майданюк поблагодарил всех участников соревнований за спортивную толерантность, высокое мастерство, бескомпромиссную борьбу и развитие большого тенниса среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей. Отдельные слова благодарности он адресовал руководству Военно-медицинского клинического центра Центрального региона за постоянную поддержку соревнований и качественный уровень подготовки спортивной базы Центра для проведения турнира такого уровня и поблагодарил за поддержку спонсоров турнира.