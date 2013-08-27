"Запасники" в Бродах овладеют "Менеджментом безопасности бизнеса"
В Бродовском гарнизоне в рамках международной программы НАТО-Украина начался курс «Менеджмент безопасности бизнеса» для военнослужащих, которые завершают службу, уволенных в запас или в отставку.
Обучение будет проходить в учебных классах педагогического колледжа имени Маркияна Шашкевича.
Пройти переобучение на гражданскую специальность решило 28 военнослужащих. Они будут учиться на протяжении трех месяцев (350 учебных часов) и после завершения курсов получат свидетельство государственного образца, международный сертификат и удостоверение Государственной службы охраны при МВД Украины (УГСО), которая даст им право работать в службах безопасности и охраны предприятий, а также заниматься собственным бизнесом.
Обучение будут проводить преподаватели Львовского института Межрегиональной академии управления персоналом и представители Государственной службы охраны МВД Украины и педагогического колледжа имени Маркияна Шашкевича. Занятия будут включать специальные дисциплины и ряд общих дисциплин (согласно лицензии), среди них – право, трудовое законодательство, кадровое обеспечение и экономические дисциплины, необходимые для работы руководителям служб безопасности и охраны предприятий. Также слушатели будут проходить практическую подготовку на объектах города Броды.