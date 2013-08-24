Лебедев вручил очередные воинские звания командному составу Вооруженных Сил

В мероприятии приняли участие Министр обороны Украины Павел Лебедев, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана, заместители главы оборонного ведомства и заместители начальника Генерального штаба ВС Украины, командующие видов Вооруженных Сил Украины, руководители структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины, военнослужащие.

Приветствуя собравшихся Министр обороны Украины Павел Лебедев подчеркнул, что сегодня у присутствующих в Орденском зале два праздника - 22 годовщина Независимости Украины и получения воинских званий генералов и адмиралами.

- Для каждого военнослужащего получить генеральские погоны - это мечта, которая была еще в начале военной карьеры, когда он впервые надел курсантские погоны. Теперь эта мечта сбылась! - Подчеркнул Министр обороны Украины Павел Лебедев.