Около 2000 военных присоединились к празднованию 70-й годовщины со дня освобождения Харькова

- Накануне памятной даты в двух районах города открыты памятные обелиски с участием военнослужащих Вооруженных Сил. А сегодня около пяти захоронений воинов-освободителей во время торжественных митингов в почетном карауле отстояли курсанты Харьковского университета Воздушных Сил, - сообщил начальник Харьковского гарнизона полковник Алексей Середа

Традиционно в день освобождения Харькова жители и гости города собрались на Мемориале Славы, чтобы почтить память героев и возложить цветы. В мероприятии также приняли участие председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, Харьковский городской голова Геннадий Кернес, полковник Алексей Середа, народные депутаты, ветераны войны, начальники военных учреждений и командиры частей.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, прозвучал торжественный салют, после чего состоялась траурная панихида.

Главные торжества по случаю юбилея, в котором принял участие Президент Украины Виктор Янукович, прошли на площади Свободы.

- В центре города с участием около 1000 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Молдовы, Российской Федерации и Турции Фестиваль военных оркестров "Харьков - город воинской славы". Свои военно-патриотические композиции каждый оркестр представил отдельно, а в конце мероприятия они прозвучали единственным интернациональным коллективом, - рассказал полковник Алексей Середа. Харьковчане увидели выступления 17-ти военных оркестров. Главным дирижером выступил генерал-майор Владимир Деркач.

- В таких масштабах военнослужащие еще не участвовали в праздновании Дня Харькова. Всего в различных мероприятиях, посвященных памятной дате, было около 2000 военнослужащих из четырех стран мира. Надеюсь, рядовые граждане оценят наши старания, а ветераны поймут, что мы крепко стоим на защите Отечества, - заверил начальник Харьковского гарнизона полковник Алексей Середа.