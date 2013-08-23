Украинские миротворцы почтили Государственный Флаг Украины в Либерии

Во время торжественного построения личного состава была проведена церемония поднятия Государственного Флага Украины. Во время мероприятия военнослужащие парадного расчета вынесли Государственный Флаг Украины и потом подняли на флагшток.

- Флаг является одним из важнейших символов, который объединяет всех украинцев, - отметил полковник Петр Плис. - Он является воплощением традиций государства, единства, истории и современности. Уже на протяжении девяти лет рядом с голубым флагом ООН наш Государственный Флаг, благодаря украинским миротворцам известный гражданам Либерии.