Украинские миротворцы почтили Государственный Флаг Украины в Либерии
16:22, 23 августа 2013Армия
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Праздник по случаю Государственного Флага Украины отметили наши земляки - военнослужащие 56-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины Миссии ООН в Либерии, где командиром является полковник Петр Плис.
Во время торжественного построения личного состава была проведена церемония поднятия Государственного Флага Украины. Во время мероприятия военнослужащие парадного расчета вынесли Государственный Флаг Украины и потом подняли на флагшток.
- Флаг является одним из важнейших символов, который объединяет всех украинцев, - отметил полковник Петр Плис. - Он является воплощением традиций государства, единства, истории и современности. Уже на протяжении девяти лет рядом с голубым флагом ООН наш Государственный Флаг, благодаря украинским миротворцам известный гражданам Либерии.
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