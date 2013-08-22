ВМС начали обследование затонувшей в годы войны подводной лодки «Щ-216»

На выполнение поручения Президента Украины, решениями командующих Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и Черноморского флота Российской Федерации создан совместный судоподъемный отряд под руководством начальника Центра поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-Морских Сил Вооруженных Украины (ЦПАС ВМС ВС Украины) капитана 1 ранга Виктора Двухшорстнова.

От украинской стороны к работам привлечено морское водолазное судно «Почаев» с подводным аппаратом «Риф» Научно-исследовательского Центра Вооруженных Сил Украины «Государственный океанариум», рейдовое буксирное судно «Кременец» ЦПАС ВМС ВС Украины с группой водолазов на борту.

На первом этапе начато выполнение задач обследования района и подводной лодки.

Координацию совместных действий осуществляют руководители штабов двух флотов.

Справка. Дизель-электрическая подводная лодка «Щ-216» (проекта «Щука») была построена в 1940 году. Она входила в состав Черноморского флота. Принимала участие в боевых операциях, затонула в 1944 году. Вероятно, была потоплена в результате взрыва глубинной бомбы. Экипаж погиб.