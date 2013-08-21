Курсанты ХУВС сдали госэкзамен по летной подготовке
Курсанты-летчики выпускного курса Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба сдали Государственный экзамен по летной подготовке на самолетах типа Л-39 "Альбатрос".
Мероприятие проходило на аэродроме 203-й учебно-авиационной бригады Воздушных Сил, что в Чугуеве.
Перед началом сдачи экзамена успехов и высоких результатов молодым пилотам пожелал заместитель начальника университета по летной подготовке летчик первого класса полковник Валентин Листопад.
- Перед вами стоит важное испытание на профессиональную зрелость. Это ключевой этап работы всего личного состава учебно-авиационной бригады, внесшего весомый вклад в подготовку летных кадров, - отметил в своем обращении к курсантам полковник Валентин Листопад.
Во время сдачи экзамена курсанты-летчики выполнили практические полеты с отработкой всех определенных упражнений. Их умения и навыки в небе оценивали опытные летчики-инструкторы.
По результатам государственного экзамена в лучшую сторону были отмечены курсанты Дмитрий Васильев, Николоян Менуа и Александр Кримлов.