Курсанты ХУВС сдали госэкзамен по летной подготовке

Мероприятие проходило на аэродроме 203-й учебно-авиационной бригады Воздушных Сил, что в Чугуеве.

Перед началом сдачи экзамена успехов и высоких результатов молодым пилотам пожелал заместитель начальника университета по летной подготовке летчик первого класса полковник Валентин Листопад.

- Перед вами стоит важное испытание на профессиональную зрелость. Это ключевой этап работы всего личного состава учебно-авиационной бригады, внесшего весомый вклад в подготовку летных кадров, - отметил в своем обращении к курсантам полковник Валентин Листопад.

Во время сдачи экзамена курсанты-летчики выполнили практические полеты с отработкой всех определенных упражнений. Их умения и навыки в небе оценивали опытные летчики-инструкторы.

По результатам государственного экзамена в лучшую сторону были отмечены курсанты Дмитрий Васильев, Николоян Менуа и Александр Кримлов.