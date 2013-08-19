Николаевские десантники испытали лазерную имитационную систему «MILES»

Данные учения были достаточно масштабными, ведь участие в них принял практически весь личный состав бригады и техника.

После получения условного сигнала о приведении соединения в высшие степени боевой готовности, крылатые пехотинцы вместе с техникой вышли в район сосредоточения – Терновский полигон. Там на протяжении нескольких суток николаевские десантники отрабатывали те задачи и вводные, которые перед ними ставил руководитель учений. Кстати, одним из элементов было испытание лазерной имитационной системы «MILES», использование которой вызвало широкий интерес у десантников. По словам многих участников учений, данная система помогает создать впечатление настоящего боя, что так важно в процессе боевого обучения воина.

Всего, в командно-штабных учениях было задействовано около ста единиц колесной техники, двух вертолетов – Ми-8 и Ми-24.

Подводя итоги учений, полковник Александр Швец сообщил, что в целом остался доволен действиями своих подчиненных.

– Конечно, эти командно-штабные учения обнаружили некоторые недостатки в боевой подготовке николаевских десантников, на которые было указано командованию соединения. Впрочем, уверен, что десантники выполнят всю работу над ошибками и устранят все обнаруженные упущения, – отметил командующий ВДВ.