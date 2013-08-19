Делегация из Черкасской области посетила подшефный экипаж судна "Золотоноша"

Недавно на судне хранения запасов "Золотоноша", который входит в Центр поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, состоялись торжественные мероприятия, посвященные 27-й годовщине подъема Военно-морского флага.

Участие в мероприятии приняли и представители Золотоношского района Черкасской области, под шефством которых находится экипаж.

Уже много лет Черкасская область поддерживает тесные связи с военными моряками. По традиции, гости из Черкасской области привезли с собой немало щедрых подарков и других материальных средств для своих подшефных, среди которых служит немало выходцев из Черкасского края. По словам заместителя председателя Золотоношской районной государственной администрации Андрея Ляпкало, возглавлявшего делегацию, к оказанию материальной помощи морякам присоединились немало трудовых коллективов района.

Командование и личный состав судна "Золотоноша" выразили искреннюю благодарность руководителям и жителям района, которые, предоставив весомую материальную помощь экипажу судна для проведения ремонтных и покрасочных работ, внесли свой скромный вклад в восстановление технической готовности украинского флота.

Стоит отметить, что военное судно хранения запасов Центра поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Золотоноша" построен в 1986 году, водоизмещением 2604 тонны. Тогда же на нем впервые был поднят Военно-морской флаг. Черкащане с 1997 года поддерживают шефство над ним и предоставляют всевозможную помощь экипажу судна поддерживать его в надлежащем состоянии.