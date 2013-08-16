Украинские военные стали призерами Чемпионата дружественных армий СНГ по стрельбе

По результатам групповых соревнований из пистолета ПМ (упражнение ПМ-3), в этом соперничестве первое место заняла команда из Украины, наши офицеры с победными 840-ка очками стали самыми меткими! Второе место заняла команда из России (827), третье – у казахов, и четвертое – у белорусов.

Другими стали результаты групповых соревнований из автомата АК-74 (упражнение АК-3). Здесь победу получила команда военнослужащих из России, набрав 817 очков. Второе место заняла команда офицеров из Казахстана (813), третье место за нашими соотечественниками (801).

Радостными для нас стали и результаты личного соревнования по стрельбе из ПМ, ведь и на втором и на третьем месте оказались офицеры украинской команды: подполковник Сергей Романчук – 2 место, подполковник Александр Романюк – третье, которые выбили по результатам трех серий – 281 очко. И самым метким стрелком стала подполковник Галина Тедер из Казахстана с победными 282 очками.

В соревнованиях по стрельбе из автомата АК-74 самым метким среди офицеров стал прапорщик Олег Оверченко из украинской команды. Второе место занял подполковник Игорь Позняк из Беларуси, а третье – майор Андрей Парфенов из России.

Представители организаторов искренне поздравили победителей, вручили грамоты и медали участникам соревнований, а победители чемпионата получили кубки.