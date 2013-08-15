На Харьковщине провели первые публичные полеты нового украинского самолета

Сегодня, 15 августа, на Харьковщине представителям местных органов самоуправления, общественности и журналистам официально продемонстрировали в работе новый легкомоторный самолет ХАЗ-30 произведенный в нашем государстве. При этом, первые публичные полеты поручили выполнить курсантам II-го курса летного факультета Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба (ХУВС) в рамках летной практики.

На торжественном митинге по случаю открытия сезона полетов военными авиаторами присутствовали заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Игорь Шурма, генеральный директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия "Харьковский авиационный завод", Герой Украины Анатолий Мялица, председатель Центрального комитета ОСОУ Виктор Тимченко.

- Сегодня, без преувеличения, состоялось знаменательное событие в истории нашего государства. Принципиально новый самолет, который создали отечественные авиаконструкторы, является многоцелевым и уникальным по отдельным техническим характеристикам. Желаю будущим офицерам только безоблачного неба и служебных успехов, - отметил Игорь Шурма.

Символический ключ от неба второкурсникам передал один из разработчиков ХАЗ-30 Анатолий Мялица.

- Обращаясь к юным покорителям неба, прошу полюбить этот самолет, на котором вы будете делать первые шаги к осуществлению своей мечты. Новый летательный аппарат родился на Слобожанщине и выиграл тендер военного университета. Вследствии чего крылатую машину включено в систему подготовки летных кадров. Нашим конкурентами по тендеру были австрийские и немецкие авиаконструкторы. Однако победа была за нами, и мы горды этим фактом, - рассказал руководитель авиапредприятия.

Право первым подняться в небо поручили продолжателю династии военных авиаторов курсанту Ивану Смеречанскому. После 30-минутного полета он поделился своими впечатлениями, похвалил простоту и легкость управления самолетом.

По словам командования видового вуза, в этом году курсанты-пилоты впервые выполнят вывозную программу II курса на легкомоторных самолетах, а не на реактивных, как было раньше.

- Недавно введена новая трехступенчатая концепция подготовки летчиков. Этим нововведением предусмотрено, что первое знакомство с будущей профессией будет происходить на низких скоростях с привлечением машин типа ХАЗ-30. На втором уровне ребята будут подниматься в небо уже на самолетах Л-39 "Альбатрос" и транспортных Ан-26. А на высшей ступени покорения неба мои подчиненные будут садиться в кабину боевых истребителей типа МиГ-29, - сообщил исполняющий обязанности начальника ХУВС военный летчик первого класса полковник Андрей Алимпиев.

В ходе нынешней летной практики, которая продлится до конца октября, второкурсники проведут в небе по 25 часов. Половину от всего нальотного времени отведено самостоятельным полетам. Под наблюдением летчиков-инструкторов аэроклуба каждый из ребят поднимется над землей впервые в жизни и отработает такие полетные задания, как полет по кругу, поворот на 180 градусов, горка и другие упражнения на простой пилотаж. При этом, полеты будут выполняться на скорости до 200 километров в час в диапазоне высот от 150 до 1000 метров.

Сейчас отрабатываются уже технические вопросы между командованием ХУВС и руководством ОСОУ определения даты начала полетов курсантов-вертолетчиков на Ми-2.

Справка. ХАЗ-30 - самолет, предназначенный для первоначального обучения пилотов аэроклубов, летных училищ военной и гражданской авиации, а также для выполнения полетов частными лицами.

Самолет оснащен австрийским двигателем Rotax-912 ULS с тягнетрилопатевым воздушным винтом. Его максимальная скорость - 200 км / ч, длина разбега - 100 м, длина пробега - 100 м.

Максимальная взлетная масса самолета составляет 650 кг, максимальная посадочная масса - 650 кг, максимальная масса снаряженного самолета - 565 кг, масса пустого самолета - 395 кг. Самолет выполняет взлет и посадку на воздушно-посадочной полосе с искусственным и грунтовым покрытием.