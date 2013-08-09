Можаровский Вооруженные Силы всегда готовы оказать помощь гражданскому населению

– Высокую готовность к выполнению возложенных задач продемонстрировали недавно наши военные летчики и медики, которые на реанимационно-операционном самолете Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26 «Вита» успешно эвакуировали из Беларуси пострадавших в ДТП украинских граждан, – сказал Владимир Можаровський.

По его словам, на сегодняшний день характерным в подготовке войск является активное использование практики сочетания практических тренировок с предоставлением помощи местному населению.

– Так, несколько дней назад военные инженеры 8-го армейского корпуса отстроили в с. Витковичи Березневского района Ровенской области мост длиной почти 100 метров, поврежденный в результате весеннего паводка, – рассказал заместитель Министра обороны Украины – руководитель аппарата Владимир Можаровский.