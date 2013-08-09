Украина подписала с Италией соглашение о совместном участии в операции МССБ в Афганистане

Целью этого документа является нормативно-правовое урегулирование достигнутых договоренностей, совместных обязательств, принципов и процедур, согласно которым украинский национальный персонал будете выполнять задачи в составе итальянского контингента в рамках МССБ, в том числе предоставление тылового обеспечения и возмещение связанных с этим расходов.

Инициатива относительно приглашения украинских военных специалистов к совместному выполнению задач была выдвинута итальянской стороной, которая является ведущей страной в Региональном командовании МССБ «Запад» и заинтересована в сохранении принципиально важных сил и средств в определенной зоне ответственности. В первую очередь, это касается оперативных возможностей украинского персонала относительно осуществления разминирования и противодействия деятельности боевиков по применению самодельных взрывных устройств.

В связи с этим заслуживает внимания тот факт, что США также положительно оценили оперативные возможности и решения украинской стороны продолжить выполнение задач в Афганистане после 2014 года. Перемещение украинского национального персонала в провинцию Герат было поддержано американской стороной путем предоставления дополнительного высокотехнологического инженерно-саперного оборудования.

Совместное участие украинского национального персонала и контингента ВС Италии в операции МССБ является свидетельством преданности Украины взятым международным обязательствам по восстановлению стабильности и безопасности в Афганистане. Это также является примером принципиального намерения Украины продолжить выполнение обязательств и после 2014 года, когда в Афганистане будет развернута новая миссия Альянса «Решительная поддержка».

Продолжение участия в операции имеет ценность для ВС Украины, в первую очередь с точки зрения развития их оперативных возможностей, приобретения лучших военных стандартов и поддержания взаимосовместимости с армиями других стран мира в контексте совместной деятельности относительно урегулирования кризисов.

Справка. В течение последних семи лет украинские военные медики, штабные офицеры, специалисты по вопросам гражданско-военного сотрудничества и саперы бок о бок выполняли задачи с литовскими коллегами. Реорганизация литовского контингента в Афганистане, в рамках которой в текущем месяце завершает свою деятельность группа по реконструкции провинции Гор, обусловила необходимость оптимизации формата дальнейшего участия украинских военных в операции.