У будущих офицеров ВДВ количество полевых выходов вырастет на 25 процентов

Как рассказал заместитель начальника факультета по воспитательной работе полковник Петр Иващенко, сегодня, в День высокомобильных десантных войск, весь личный состав факультета присоединится к первокурсникам, которые проходят учебный сбор в Центре обеспечения учебного процесса Военной академии вблизи поселка Черноморское Одесской области.

По случаю праздника будущие офицеры ВДВ примут участие в спортивных соревнованиях, преодолеют полосу разведчика, проведут тактические учения по отработке действий подразделения в засаде, определят лучших в стрельбе из огнестрельного оружия. После праздничного обеда торжества продолжатся митингом, поощрением лучших военнослужащих и праздничным концертом, организованным курсантами совместно с военным оркестром академии. Завершится празднование Дня ВДВ конкурсом любительской песни среди курсантов четвертого курса факультета.

С празднованием профессионального праздника на факультете фактически начались мероприятия нового учебного года. Кроме проведения первичной военной подготовки первокурсников, на следующей неделе курсанты четвертого курса впервые совершат прыжки с парашютом на воду.

В новом учебном году программа подготовки офицеров для высокомобильных десантных войск в Военной академии будет значительно усовершенствована. Практическую составляющую обучения планируют усилить за счет увеличения на 25% количества полевых выходов и внедрение учебной практики в боевых воинских частях в период интенсивной подготовки для курсантов 1-3 курсов. Также в программу обучения включат практические занятия по изучению особенностей прыжков на воду, десантирования на низких высотах по-штурмовому, десантирования с зависанием над площадкой и спуском с помощью комплекта съемного бортового оборудования "Адаптер - М1", принятого на вооружение в этом году.

Всего за период обучения будущие офицеры высокомобильных десантных войск совершат около тридцати прыжков с парашютом в различных условиях.