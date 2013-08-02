Офицеры Академии сухопутных войск вернулись с учебы в Польше

В группу вошли начальник кафедры ракетно-артиллерийского вооружения факультета ракетных войск и артиллерии полковник Александр Дробан и офицер группы командно-штабных учений отдела подготовки (офицеров и штабов) учебного центра «Партнерство ради мира» Международного центра миротворчества и безопасности Академии майор Виктор Муравский. Свои знания по иностранному языку углублял курсовой офицер учебного курса факультета ракетных войск и артиллерии капитан Петр Коленников, который проходил обучение на курсе английского языка (третьего уровня) по стандартам STANAG 6001. Кроме представителей Украины повышали профессиональный уровень офицеров вооруженных сил Республики Польша, Бразилии, Эстонии, Германии, Грузии, Азербайджана, Сербии и Республики Беларусь.

– Преподавание проводилось на английском языке. Во время прохождения курсов мы изучали вопросы политики международной безопасности, особенности применения сухопутных войск, ВВС, военно-морских сил и сил специальных операций во время операции кризисного реагирования и процесс оперативного планирования по стандартам НАТО, – рассказал полковник Александр Дробан. – Заключительным этапом было участие на соответствующих должностях в штабе многонациональной бригады при проведении ежегодных командно-штабных учений «PIERSCISEN 13».

По окончании курса все офицеры защитили аттестационные работы по результатам обучения.

– По моему мнению, такие меры очень нужны не только для офицеров Академии, но и для каждого военнослужащего Вооруженных Сил Украины. Ведь они позволяют значительно повысить свои знания по многим вопросам, которые очень важны во время современных вооруженных конфликтов, – отметил полковник Александр Дробан.