В Либерии украинский вертолетный отряд продолжает привлекаться к задачам ООН

Так, с целью подготовки молодого летного состава и летчиков-инструкторов к выполнению полетов, ночью прошли учебно-тренировочные полеты экипажей на вертолетах Ми-8.

Как летчики-инструкторы, полеты обеспечивали заместитель командира отряда по летной подготовке подполковник Виталий Цапко и командир звена подполковник Олег Старченко.

Экипажи отработали технику пилотирования вертолета, выполнив упражнения по маневрированию скоростью, виражи, спирали, снижение в режиме самооборота несущего винта. Были отработаны элементы полетов по кругу, в зону, на площадку ограниченных размеров, по установленному маршруту и на выполнение поисково-спасательных работ.

– За летную смену, которая длилась более 4 часов, украинские летчики совершили 16 вылетов. Майор Александр Каретник получил допуск к полетам в зону и приступил к отработке элементов полетов на площадку ограниченных размеров вне аэродрома, а майор Сергей Скребцов – завершил тренировочные полеты по кругу и начал полеты в зону. В свою очередь, подполковник Виталий Цапко получил допуск к инструкторским работам на площадке, по установленному маршруту и к выполнению поисково-спасательных работ в режиме висения вертолета над сушей, – рассказал командир 56-го отдельного вертолетного отряда военный летчик 1 класса полковник Петр Плис.

Стоит отметить, что в течение этого месяца общий налет украинского контингента составил более 320 часов, перевезено более 1780 человек из числа гражданского населения, миротворцев, больных, около 15 240 кг грузов, осуществлено 290 полетов.