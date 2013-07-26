Общественная приемная Министра обороны в Севастополе провела прием по медобеспечению

На вопросы посетителей ответил начальник Военно-медицинского клинического центра Крымского региона полковник медицинской службы Николай Пилипенко.

Стоит отметить, что это мероприятие состоялось согласно графику выездных приемов граждан представителями структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины соответственно поручению заместителя Министра обороны Украины - руководителя аппарата Владимира Можаровского.

По словам начальника полковника медицинской службы Николая Пилипенко, медики должны решать вопросы, относящиеся к компетенции Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины.

- Цель проведения таких приемов заключается в повышении уровня доверия населения к оборонному ведомству. Все проблемные вопросы, которые были затронуты во время приема, будут переданы руководству Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины, - отметил полковник медицинской службы Николай Пилипенко.

Например, один из военнослужащих из крымского города Джанкой, больной хроническим гепатитом, обратился к региональной приемной с просьбой помочь в решении проблемы с обеспечением его лекарствами.

А вот женщина, инвалид 1-й группы, прослужившая 15 лет на узле связи ВМС Украины, нуждается в срочной пересадке почек. Такую операцию могут сделать только в Белоруссии и Германии, и стоит она дорого.

Изучив все документы по этому делу, полковник медицинской службы Николай Пилипенко связался по телефону с руководством Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины. По его словам, руководство Министерства обороны может обратиться в Министерство здравоохранения с просьбой оказать помощь в лечении, и за государственные средства провести такую ​​операцию. Именно такой алгоритм будет использован для того чтобы помочь женщине-инвалиду.

Все проблемные вопросы, которые были подняты во время проведения выездного приема граждан, зарегистрированы и переданы в приемную Министра обороны Украины и руководства Военно-медицинского департамента.