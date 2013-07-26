Делегация Вооруженных сил Турции посетила Одесскую военную академию

Генерал армии Хайри Киврикоглу посетил музей учебного заведения

Одесский гарнизон с дружественным визитом посетил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Турецкой Республики генерал армии Хайри Киврикоглу.

Цель визита группы турецких военнослужащих в Украину - углубление военного сотрудничества между сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины и Турецкой Республики, а также обсуждение перспективных направлений сотрудничества.

В причерноморском городе турецкая военная делегация в сопровождении начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Анатолия Пушнякова, командующего Южного оперативного командования генерал-майора Анатолия Сиротенко и временно исполняющего обязанности начальника Военной академии (Одесса) генерал- майора Олег Гуляка ознакомилась с инфраструктурой, функциями и особенностями подготовки офицеров в военном учебном заведении.

В частности, генерал армии Хайри Киврикоглу осмотрел кафедры воздушно-десантной подготовки, тактики, разведки, посетил храм равноапостольных Кирилла и Мефодия и музей учебного заведения. Он поинтересовался техническим оборудованием учебных классов, программами подготовки офицеров различных специальностей, работой профессорско-преподавательского состава. В память о своем визите генерал армии Хайри Киврикоглу оставил запись в Книге почетных гостей, также украинская и турецкая стороны обменялись памятными подарками.

В этот же день украинские военные организовали для своих турецких коллег экскурсию по достопримечательностям Одессы, рассказали как об общеизвестных фактах из истории города, так и о турецком влиянии на создание и развитие причерноморского города.