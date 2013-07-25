В Центре крови ВСУ открыли обновленное отделение трансфузиологии

Это отделение стало ожидаемым подарком всем военнослужащим, ветеранам Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил и участникам боевых действий, и значительно улучшит качество и уровень их лечения.

– Без подобных современных медицинских низкотемпературных морозильных аппаратов «Хайер» сегодня трудно представить функционирование любого медицинского учреждения, – сказала, перерезав красную ленту в отделение, начальник отдела оборонного сотрудничества Посольства США в Украине подполковник Терри Рушофф. – Уверена, что и вам они понадобятся.

По словам начальника центра крови Вооруженных Сил Украины – главного трансфузиолога Министерства обороны Украины полковника медицинской службы Анатолия Замкового, их можно использовать как для хранения свежезамороженной плазмы крови, так и для криоконсервирования эритроцитов.

Они, как известно, крайне важны для спасения человека, жизнь которого по определенным причинам «висит на волоске» и срочно нужна донорская кровь. Под действием криоконсервантов и средненизких температур эритроциты можно хранить до 10 лет.

– Эти же эритроциты можно использовать в законсервированном состоянии и для сохранения аутокрови, т.е. конкретного человека, – отметил Анатолий Демьянович. – Подобная практика существует во многих странах мира, в частности США, Германии, Великобритании. Ведь это позволяет уменьшить количество доноров, а также предотвратить передачу гемотрансмиссивных инфекций, передаваемых вместе с кровью донора.

Американцы давно и успешно используют подобный метод хранения крови. Особенно практичный он для тех военнослужащих, которые сегодня налаживают мир в так называемых «горячих точках» планеты.

– Мы хотим реализовать пилотный проект, направленный на взятие крови у военнослужащих, отбывающих в миротворческие миссии, и ее консервирование, – отметил полковник медицинской службы Анатолий Замковой. – Поместив плазму и эритроцитную массу в такую холодильную установку, ее можно отправлять вместе с подразделением туда, куда отбывает и он. И в случае необходимости человек будет получать не донорскую кровь, а свою собственную, сданную заранее. Но раньше об этом не следовало и мечтать, а теперь, когда есть два «Хайера», наши мечты, похоже, могут материализоваться. Правда, для этого нужно еще некоторое оборудование...

Временно исполняющий обязанности директора Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий от имени военного ведомства нашей страны и своих коллег поблагодарил госпожу Рушофф за морозильные аппараты.