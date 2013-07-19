Во Львовском регионе завершились украинско-американские учения «Репид Трайдент-2013»

Официальная церемония закрытия учений «Репид Трайдент-2013» состоялась на строевом плацу военного городка «Центральное». В торжественной обстановке, под звуки Гимна Украины и Соединенных Штатов Америки, были спущены флаги обеих стран. Затем соруководители учений наградили представителей украинских и иностранных подразделений ценными подарками и грамотами. Состоялся обмен сувенирами между представителями подразделений разных стран. В частности, десантники, осуществлявшие совместные прыжки в формате обучения, обменялись нагрудными знаками парашютиста.

- Закрывая учения «Репид Трайдент-2013», хочу отметить, что мы не только усовершенствовали способы действий подразделений при участии в миротворческих операциях. Но и получили надлежащий пример ощущения военного братства у военнослужащих разных стран, взаимоуважения и взаимовыручки во время многонациональных операций, - отметил соруководитель учений с украинской стороны генерал-майор Вячеслав Назаркин.

Подводя итоги двухнедельного мероприятия международного военного сотрудничества, соруководители учений с украинской и американской стороны, первый заместитель командира 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины генерал-майор Вячеслав Назаркин и офицер командования Сухопутных войск ВС США в Европе полковник Альфред Рензи отметили, что задачи, которые были поставлены перед участниками учений, успешно выполнены.

В ходе учений, оценивание экспертами НАТО проходили подразделения 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины – аэромобильная рота 95-й отдельной воздушно-десантной бригады усиленная минометной батареей, а также – инженерно-саперная рота 12 инженерного полка и рота радиационной, химической и биологической защиты 144-го отдельного батальона РХБ защиты.

Группа военных экспертов Североатлантического альянса на протяжении нескольких суток проверяла все аспекты организации жизнедеятельности, службы, обеспечения боевого применения вышеупомянутых подразделений.

- Оценивая украинских военнослужащих, мы были максимально объективными. Однако, отдаем должное уровню подготовки ваших солдат и офицеров – она улучшается с каждым годом. Конечно, есть определенные замечания к отдельным вопросам. Это, в частности, обеспечение средствами связи, совместимыми с аппаратурой связи армий стран НАТО, - сообщил старший группы мониторинга процесса оценки подполковник Мирза Абдуллаев.

Добавим, что иностранные участники учений «Репид Трайдент-2013» покинут Украину в течение следующих выходных. А украинский военный контингент прибудет в пункт постоянной дислокации уже в субботу, 20 июля.

Справка. Украинско-американские тактические учения серии «Репид Трайдент» проходят на территории нашего государства с 2006 года в рамках программы «Партнерство ради мира».

Согласно этой программе мероприятия подготовки многонациональных подразделений с привлечением украинских военнослужащих на территории нашего государства проходят с 1995 года. Серия учений «Репид Трайдент» на МЦМБ стала очередной в ряду мероприятий военного сотрудничества, а именно таких учений, как «Щит мира» (в 1995, 1996, 1998-2001, 2003 годах), «Казацкая степь» (1996 год), «Совместные усилия» (1997 год), «Казацкий экспресс» (2002 год), «Кооператив Эдвенче Ексчендж» (2002), «Прикарпатье» (2003), «Кленовая арка-2004», «Кооператив бест Еффорт» 2005 год), «Славяне за мир» (2006), «Содружество – 2007», «Оценка – 2009», «Ротационные силы Черноморского региона – 2011».

Главной целью их проведения является подготовка подразделений к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.

В этом году, в учениях «Репид Трайдент-2013» принимали участие более 1300 военнослужащих из 16 стран, в частности Украины, США, Румынии, Канады, Болгарии, Швеции, Грузии, Азербайджана, Республики Молдовы, Сербии, Польши, Норвегии, Великобритании, Армении, Дании и Германии.

К мероприятию было привлечено более 800 единиц вооружения и почти 170 военных автомобилей и боевых машин. Кроме того, для отработки десантной операции и элементов эвакуации раненых с поля боя было задействовано 4 вертолета Ми-8, военно-транспортный самолет АН-26 от Вооруженных Сил Украины и немецкий транспортный самолет С-160.

Стоит отметить, что международные военные учения серии «Репид Трайдент» уже несколько лет подряд проходят на базе Международного центра миротворчества и безопасности, который два года назад вошел в состав Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Социально-бытовая инфраструктура и учебно-материальная база центра соответствуют современным требованиям. Их объекты дают возможность готовить не только подразделения Вооруженных Сил Украины, но и осуществлять качественную подготовку украинских военнослужащих и многонациональных подразделений для выполнения миротворческих миссий и операций по поддержанию мира за пределами Украины.