Реанимационным самолетом осуществлена эвакуация больного военнослужащего

Экипаж самолета Ан-26 «Vita» и бригада военных медиков Военно-медицинского клинического центра центрального региона находятся в четырехчасовой готовности. Но, благодаря подготовленности летно-технического личного состава и очередного медицинского подразделения, уже через 2 часа 20 минут самолет поднялся в воздух с аэродрома Гавришовка, под Винницей, и совершил посадку на аэродроме Бельбек (АР Крым) в 1:47 17 июля.

Полетное задание по аэромедицинской эвакуации тяжелобольного выполнял командир бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Олег Нечипорук.

Как сообщил старший медицинской бригады полковник медицинской службы Иван Шевага, пациент с болезнью сердца, которая была вызвана осложнением вторичной инфекции, полет перенес нормально.

– Из-за невозможности оказать необходимую медицинскую помощь в военно-медицинском клиническом центре Крымского региона и транспортировки больного наземными средствами, руководством Вооруженных Сил Украины было принято решение о проведении аэромедицинской эвакуации, – отметил полковник медицинской службы Иван Шевага.

Во время полета военные медики осуществляли комплекс медицинских мероприятий, которые позволили безопасно транспортировать больного.

Ан-26 «Vita» успешно совершил посадку на военной площадке аэропорта «Борисполь» и уже в пять часов утра реанимационным автомобилем для дальнейшего лечения больного доставили в Главный военно-медицинский клинический центр Министерства обороны Украины.

Справка. Реанимационно-операционный самолет Ан-26 «Vita» одновременно может транспортировать четырех «лежачих» больных или 12 раненых в положении «сидя».

На самолете есть возможность выполнять реанимационные мероприятия, интенсивное лечение и хирургическое вмешательство. Операционная самолета оснащена специальным операционным столом, аппаратом для искусственной вентиляции легких «Роза-5», кардиомонитором и кардиостимулятором, другими приборами.

В палате интенсивной терапии размещены 4 кровати для больных или раненых, дефибриллятор, портативный аппарат для ультразвуковых исследований, шкафы для хранения медикаментов, стерильного материала для перевязок, каждое место оснащено кислородной маской, кнопкой вызова медперсонала и дополнительным освещением.

В операционной и палате интенсивной терапии вмонтированы бактерицидные излучатели и кондиционер-обогреватель. С целью автоматической работы самолета установлена вспомогательная электростанция, которая обеспечивает энергопитание медицинской аппаратуры.