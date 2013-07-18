На "Си Бриз-2013" отработали борьбу с контрабандой радиоактивного сырья

По сценарию, они получили информацию о том, что в Одесском заливе к яхте подошел неизвестный катер, с которого на борт перебрались два человека с каким-то грузом. Чтобы догнать и быстро вернуть судно, было принято решение о немедленном выдвижения к одесской акватории катера Государственной пограничной службы Украины с группой силовой поддержки на борту.

Несмотря на попытку "нарушителей" исчезнуть незамеченными, катер быстро обнаружил и догнал их. За считанные минуты яхта была взята на абордаж.

С помощью специального оборудования досмотровая группа пограничников провела на яхте обыск и обнаружила скрытый под обшивкой контейнер с источником радиоактивного излучения, который пытались вывезти за границу для изготовления самодельной "грязной" бомбы. Однако благодаря грамотным действиям участников маневров "преступников" были задержаны и обезврежены.

- Я очень впечатлен профессиональной подготовкой участников нынешнего учения "Си Бриз-2013" с украинской стороны и, в частности, их слаженной работой при поиске и обнаружении радиоактивного сырья, - отметил заместитель начальника отдела уменьшения угроз ВМС США главный старшина Шон Андерсен.