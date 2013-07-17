Продолжается проверка боевой готовности бригады береговой обороны

Командованием части выполнены мероприятия по получению необходимых материально-технических средств. Всего к учениям привлечено около 70 единиц техники и более 300 военнослужащих.

В активной фазе учений участвуют военнослужащие батальонной тактической группы (БТГ), которую возглавляет подполковник Юрий Головашенко. Получив приказ, командир БТГ вместе с подчиненными совершил марш в указанный район и приступил к обустройству полевого лагеря, организации его обороны и охраны, обеспечению всеми видами связи.

Маневры проходят на фоне определенной тактической обстановки согласно легенде учений, их интенсивность и напряженность усиливаются с помощью многочисленных вводных. Обстановка обязует подразделение быть готовым к проведению рейдовых и поисково-ударных действий.