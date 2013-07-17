«Си Бриз-2013»: украинский фрегат и американский патрульный самолет будут работать в тесном взаимодействии

В первый раз за историю украинско-американской учений «Си Бриз» с приглашением представителей флотов других стран американский патрульный самолет P-3 будет работать в тесном взаимодействии с украинским фрегатом «Гетман Сагайдачный», с которого будет осуществляться контроль над перемещениями воздушного судна, предоставляться рекомендации относительно направления действий его экипажа.

Об этом рассказал заместитель руководителя учений представитель ВМС США капитан 1 ранга Джеймс Эйкен.

В свою очередь руководитель маневров контр-адмирал Денис Березовский сообщил, что в ходе учений силы авиационного компонента выполняют задачи по разведке, освещению надводной ситуации, наведению и обеспечению кораблей на море, противовоздушной обороне, а также доставке подразделений к месту воздушного десантирования.

- Согласно плану «Си Бриза 2013» военные летчики отрабатывают задачи как по поддержке морского и сухопутного компонентов, так и в роли «условного противника», - отметил контр-адмирал Денис Березовский.

Всего, в учениях принимают участие до двенадцати единиц воздушных судов, в частности украинские самолеты Ан-26, Б-12, Л-39 и вертолеты Ка-27, Ми-14 Ми-8, патрульный самолет P-3 ВМС США, средний военно-транспортный самолет С-160 вооруженных сил ФРГ, а также спасательная парашютно-десантная группа.

Руководители маневров также сообщили, что вместе с выполнением задач учений проходит сертификация кораблей и подразделений ВМС ВС Украины, которые будут принимать участие в международных операциях, по методике Программы проверки и обратной связи Концепции оперативных возможностей, в том числе и экипажа вертолета Ка-27 и других подразделений украинского флота.

На протяжении презентации авиационного компонента военные авиаторы представили украинский вертолет Ми-14, американский самолет Р-3 и немецкий военно-транспортный самолет С-160. А экипажи воздушных судов рассказали о своих основных функциях и задачах во время выполнения авиационных элементов учений, особенностях конструкции и эксплуатации летательных аппаратов, особенностях подготовки военных летчиков и десантников в своих странах.