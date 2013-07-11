В Николаевской области прошли плановые парные полеты тактической авиации

Среди задач, которые ставились на летную смену - подготовка экипажей к действиям в составе пар, поддержка и восстановление утраченных навыков пилотирования. Кроме того, плановой таблицей полетов было предусмотрено выполнение ряда проверок по видам летной подготовки, а также проведения облета авиатехники. В общем, за время летной смены, руководство которой осуществлял подполковник Сергей Терновский, летчики авиабригады совершили сорок вылетов. Общий налет за летную смену составил более 30 часов.

Подводя итоги полетов, полковник Владимир Помогайбо высоко оценил мастерство летного состава и профессионализм специалистов инженерно-аэродромной службы, других наземных подразделений, которые обеспечили проведение летной смены на высоком уровне.