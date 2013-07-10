В 6-м армейском корпусе подготовились к предотвращению и тушению пожаров
В связи с жаркой погодой и повышением уровня пожарной опасности, в воинских частях и соединениях 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уделяется немало внимания противопожарной защите потенциально опасных объектов, а также предотвращению лесных и степных пожаров при занятиях по боевой подготовке и в местах постоянной дислокации.
Как сообщил начальник службы пожарной безопасности 6-го армейского корпуса майор Роман Длусский, сегодня руководящий состав армейского объединения, командиры соединений и частей проводят комплекс организационных и практических мероприятий по предотвращению и тушению пожаров.
В частности, уточняются планы предотвращения возникновения и ликвидации лесных пожаров на территории лесохозяйств, расположенных вблизи пунктов дислокации воинских частей. В штабе 6-го армейского корпуса создана оперативная группа по реагированию на кризисные ситуации техногенного и природного характера. В ее обязанности также входит отслеживание лесных и степных пожаров, стихийных бедствий, а также техногенных аварий. В ее состав входят представители инженерной, пожарной, топографической служб и др.
Следует добавить, что во всех воинских частях армейского корпуса по периметру склада ракетного артиллерийского вооружения и горюче-смазочных материалов дополнительно установлены бочки с водой. Для проведения работ на технических территориях складов выделены дополнительные команды, которые в случае необходимости будут привлекаться для тушения пожаров, в том числе за пределами военных городков.
Кроме того, проведены проверки сопротивления изоляции внутренних электросетей в зданиях и сооружениях в соответствии с определенных сроков их технической эксплуатации, осмотрен состояние молниезащитных устройств и их заземлителей.
Усилены наряды пожарных расчетов при проведении боевых стрельб. В парках боевых машин увеличено количество средств пожаротушения. С пожарными подразделениями проводятся занятия по тактике тушения и решению пожарно-тактических задач. На технических территориях объектов проведена заправка пожарных танков ГПМ-54, экипажи которых круглосуточно несут боевое дежурство.