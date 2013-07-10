В 6-м армейском корпусе подготовились к предотвращению и тушению пожаров

Как сообщил начальник службы пожарной безопасности 6-го армейского корпуса майор Роман Длусский, сегодня руководящий состав армейского объединения, командиры соединений и частей проводят комплекс организационных и практических мероприятий по предотвращению и тушению пожаров.

В частности, уточняются планы предотвращения возникновения и ликвидации лесных пожаров на территории лесохозяйств, расположенных вблизи пунктов дислокации воинских частей. В штабе 6-го армейского корпуса создана оперативная группа по реагированию на кризисные ситуации техногенного и природного характера. В ее обязанности также входит отслеживание лесных и степных пожаров, стихийных бедствий, а также техногенных аварий. В ее состав входят представители инженерной, пожарной, топографической служб и др.

Следует добавить, что во всех воинских частях армейского корпуса по периметру склада ракетного артиллерийского вооружения и горюче-смазочных материалов дополнительно установлены бочки с водой. Для проведения работ на технических территориях складов выделены дополнительные команды, которые в случае необходимости будут привлекаться для тушения пожаров, в том числе за пределами военных городков.

Кроме того, проведены проверки сопротивления изоляции внутренних электросетей в зданиях и сооружениях в соответствии с определенных сроков их технической эксплуатации, осмотрен состояние молниезащитных устройств и их заземлителей.

Усилены наряды пожарных расчетов при проведении боевых стрельб. В парках боевых машин увеличено количество средств пожаротушения. С пожарными подразделениями проводятся занятия по тактике тушения и решению пожарно-тактических задач. На технических территориях объектов проведена заправка пожарных танков ГПМ-54, экипажи которых круглосуточно несут боевое дежурство.