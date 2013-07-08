Украинские миротворцы в Конго приняли участие в Параде медалей Вооруженных Сил КНР

На мероприятии, кроме украинского отдельного вертолетного отряда, присутствовали военные контингенты Уругвая, Египта, Пакистана, Бангладеш и других стран, которые выполняют задачи Миссии ООН в этой африканской стране.

В праздновании, которое состоялось вблизи города Букаву, традиционно приняло участие руководство Миссии ООН в Демократической Республике Конго, первые лица силовых структур, представители государственной власти и местного самоуправления в зоне ответственности провинции Южное Киву. В этот день медали Организации Объединенных Наций "За службу миру" получили военнослужащие КНР, которые проходят службу в инженерной роте и военном госпитале второго уровня аккредитации.

Как рассказал бортовой переводчик украинского вертолетного отряда майор Станислав Черногорец, - участие в таких мероприятиях является залогом дружеских отношений, повышения уровня взаимопонимания между представителями разных стран, их традиций и культур.

- Все это способствует общему развитию и преодолению языкового барьера, повышению не только имиджа Вооруженных Сил, но и Украины в целом на международном уровне, - отметил офицер.