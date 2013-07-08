На "Славянском содружестве-2013" украинцы и белорусы разыграли эпизод активной фазы

Военнослужащие 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины продолжают участвовать в трехсторонних тактических учениях "Славянское содружество", длящихся на полигоне "Прудбой" Волгоградской области Российской Федерации.

В частности, в ходе второго этапа активной фазы совместного тактического международного обучения, получив задание от командира совместного батальона на ведение блокировочных действий населенного пункта, в котором разведывательный дозор от десантной роты Республики Беларусь обнаружил нахождение незаконно вооруженного формирования, командир мотострелковой роты капитан Сергей Грицай утвердил свое решение на действия подразделения и вывел личный состав и военную технику в район ожидания.

По установленному сигналу механизированная рота вышла из района сосредоточения и по определенному маршруту выдвинулась в направлении населенного пункта для осуществления основного маневра. В частности, второй взвод высунувшись на рубеж блокирования населенного пункта занял оборону с целью исключения возможности отхода противника. 1 и 3 механизированный взвод пройдя рубеж развертывания во взводные колонны, выйдя на рубеж, приступил к ведению поисковых действий в населенном пункте.

С обнаружением противника личный состав уничтожил огневые средства "противника" и провел зачистку определенных объектов: условные здания почты, магазина, железнодорожной станции.

Этап проводился под общим руководством командира батальона от Республики Беларусь. В ходе разыгрывания тактического эпизода механизированное подразделение от Украины практически взаимодействовало с блокирующими принципами аэромобильного подразделения из Белоруссии.

- Своими уверенными действиями личный состав роты показал высокую обучаемость при развертывании, ведения боевых действий, встречи с противником и в ходе обыска населенного пункта, - отметил глава украинского военной делегации полковник Сергей Гулидов. - После завершения этапа практических действий была осуществлена ​​проверка оружия на разряжения и личный состав вышел в район сбора, с которого совершил возвращение в базовый лагерь. Личный состав выполнил учебно-боевые задачи в полном объеме. В ходе практических действий нарушений мер безопасности не допущено.