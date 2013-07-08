В рамках реализации проекта "ОБСЕ-Украина" началась отправка меланжа из Одесской области

Данное мероприятие проходит в рамках реализации совместного проекта Украина-ОБСЕ.

По словам исполняющего обязанности командира Склада ракетного топлива Сухопутных войск майора Александра Швидюка, опасную жидкость в 7 специальных железнодорожных цистернах направят в Российскую Федерацию с целью дальнейшей утилизации на одном из государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

- Планируется, что с помощью финансовой поддержки международной организации военная часть избавится от 3500 тонн меланжа. Следующую партию остатков меланжа планируется отправить уже в начале августа, - отметил офицер.

Согласно условиям продолжения международного проекта Украина - ОБСЕ, предусмотрен вывоз всего количества меланжа из Одесской области.

Накануне загрузки меланжа в железнодорожные цистерны условия выполнения международного договора в военной части проверили сотрудники офиса ОБСЕ и эксперты программы ОБСЕ-Украина. Они высоко оценили порядок хранения опасного вещества и систему охраны на военном объекте.

Справка. Финансовую сторону обеспечения данного долгосрочного проекта, который начался в 2009 году, полностью взяли Дания, Испания, Германия, Норвегия, Польша, Венгрия, Финляндия, Чехия, Швеция и США.

По состоянию на 8 июля, в Одесской области, в Складе ракетного топлива Сухопутных войск остается еще более 3100 тонн меланжа и жидкости других типов.