Украинские военные журналисты стали лауреатами международного конкурса

В июне 2013 года во время 64-го заседания Совета министров обороны СНГ в Минске состоялось подведение итогов II-го Международного конкурса среди редакций органов военной печати государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) на лучшее журналистское произведение о многостороннем военном сотрудничестве. Международный конкурс был посвящен 20-летию образования Совета министров обороны (СМО) СНГ и 20-летию создания национальных Вооруженных сил ряда государств-участников СНГ.

Информационное обеспечение международного военного сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств и деятельности вооруженных сил государств - участников СНГ - важная сфера многостороннего взаимодействия. И Совет министров обороны СНГ уделяет данной области военной интеграции достаточно серьезное внимание. Например, реализуется перспективный план взаимодействия органов информационного обеспечения министерств обороны государств - участников СНГ на период до 2015 года, организовано постоянное информационное обеспечение деятельности СМО СНГ и его рабочих органов, налажено конструктивное взаимодействие с различными межгосударственными и национальными средствами массовой информации, проводится планомерная работа по подготовке к созданию единого информационного пространства и общей системы информационного обеспечения деятельности дружественных армий.

Конкурс носил открытый характер, количество конкурсантов не ограничивалось. Его участниками стали редакции периодических печатных средств массовой информации министерств обороны государств-участников СНГ и отдельные авторы из числа профессиональных журналистов, военнослужащие и члены их семей, служащие, ветераны Вооруженных сил стран Содружества. Для организации и проведения конкурса был создан организационный комитет под руководством председателя - секретаря Совета министров обороны государств - участников СНГ доктора исторических наук, профессора генерал-лейтенанта Александра Синайского. На оргкомитет были возложены организационно-методические, координационные, контрольные и другие функции в рамках подготовки и проведения конкурса.

Конкурс проводился среди произведений в следующих номинациях: "очерк", "статья", "зарисовка", "корреспонденция", "отчет", "репортаж", "фотопублицистика", "фоторепортаж", "цикл разноплановых публикаций по тематике конкурса".

Согласно Положению, конкурс проходил в два этапа. Первый этап был проведен в министерствах обороны государств-участников СНГ в августе - ноябре 2012 г. Его цель - оценка и определение лучших работ для последующего представления их на второй, международный этап конкурса. Журналистские произведения, опубликованные в военных средствах массовой информации государств-участников СНГ, которые стали победителями национального этапа конкурса, по решению министров обороны государств-участников СНГ были направлены в организационный комитет (Секретариат Совета министров обороны государств-участников СНГ) для их участия в заключительном этапе конкурса. Всего было представлено 27 лучших публикаций конкурсантов от Вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Украины, межгосударственных органов Содружества Независимых Государств.

Второй этап проводился в Москве в декабре 2012 - феврале 2013 На данном этапе жюри международного конкурса под руководством председателя организационного комитета, секретаря СМО СНГ Александра Синайского, в составе представителей Вооруженных сил государств-участников СНГ рассмотрело представленные на конкурс публикации.

По итогам конкурса дипломами I степени и грамотами Совета министров обороны "За активную работу по укреплению и развитию военного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств" награждены победители в соответствующих номинациях: заместителя главного редактора - ответственный секретарь редакции и издательства газеты Министерства обороны Украины "Флот Украины "капитана 2 ранга Евгения Силкина; специального корреспондента Центрального печатного органа Министерства обороны Украины газеты" Народная армия "в г. Одесса подполковника Евгения Тищука. Дипломами III степени и Благодарностью Секретаря Совета министров обороны государств-участников СНГ были удостоены корреспондент журнала Министерства обороны Украины "Войско Украины" подполковник Владимир Скоростецкий; главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым" подполковник запаса Сергей Ченник (Украина).

С целью укрепления многостороннего военного сотрудничества государств-участников СНГ, развития общей информационной деятельности, стимулирования творчества военных журналистов, пропаганды важнейших событий общей истории народов Содружества оргкомитет конкурса предложил Совету министров обороны СНГ организовать в 2014-2015 годах проведения III Международного конкурса на лучший журналистский произведение, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг

Справка. С целью активизации работы редакций военных средств массовой информации по освещению и популяризации многостороннего военного сотрудничества государств-участников СНГ Советом министров обороны организуются журналистские конкурсы. Например, в октябре 2009 г. - мае 2010 г. был проведен Международный конкурс среди редакций органов военной печати государств - участников СНГ на лучшее журналистское произведение, посвященное 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг

В том же ключе развития многостороннего взаимодействия в сфере информационного обеспечения Совет министров обороны СНГ принял решение о проведении II Международного конкурса среди редакций органов военной печати государств-участников Содружества Независимых Государств на лучший журналистский произведение о многостороннем военном сотрудничестве, посвященное 20-летию образования Совета министров обороны СНГ и 20-летию создания национальных Вооруженных сил государств-участников СНГ.

Организация журналистского конкурса была возложена на Секретариат СМО СНГ и министерства обороны государств-участников СНГ.

Целью международного конкурса стало повышение роли печатных средств массовой информации в освещении деятельности Совета министров обороны СНГ и его рабочих органов, укрепление дружбы и духовного единства, развитие всестороннего сотрудничества военнослужащих, направленного на повышение боеготовности вооруженных сил государств - участников СНГ; эффективное противодействие современным вызовам и угрозам .

Задачи конкурса включали в себя активизацию работы редакций печатных средств массовой информации министерств обороны государств-участников СНГ по освещению и популяризации многостороннего военного взаимодействия; исторической общности народов стран Содружества, их стратегических интересов, военного братства воинов Вооруженных сил государств-участников СНГ; истории и традиций армии , флота, пограничных войск; героики и престижа военной службы; необходимость тесного взаимодействия дружественных армий во имя защиты национальных, региональных и общих интересов; по формированию позитивного вектора развития военной журналистики в укреплении толерантных межэтнических отношений между народами стран Содружества.