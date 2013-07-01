В Конго готовятся к увеличению личного состава и техники украинского контингента

В соответствии с задачами Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго в состав украинского отдельного вертолетного отряда в ближайшее время планируется дополнительно ввести около сотни военнослужащих, четыре вертолета Ми-8 и более десятка единиц автомобильной и специальной техники. С целью подготовки трех лагерей базирования миротворцев продолжаются работы по расширению их инфраструктуры. В городе Буния, где планируется создать основную базу обслуживания и ремонта авиационной техники отдельного вертолетного отряда, состоялась конференция по обсуждению предложений и проблемных вопросов обеспечения Миссией ООН дополнительных жилых и нежилых помещений в базовом лагере контингента для размещения личного состава.

От Миссии ООН в конференции приняла участие рабочая группа под руководством начальника тыла организации объединенных наций в городе Буния Мари Таненнт. Украинский миротворческий контингент на мероприятии представили заместители командира отдельного вертолетного отряда с тыла и с аэродромно-технического обеспечения подполковники Виталий Павельчук и Игорь Никитин. Как отметил подполковник Виталий Павельчук, по итогам мероприятия представители Миссии ООН определили, что сдача в эксплуатацию помещений для проживания военнослужащих запланирована на середину июля, работы проводятся в соответствии с планом и будут выполнены в срок.

- В свою очередь личный состав второй ротации украинских миротворцев в Демократической Республике Конго расширяет площадки для стоянки военной техники, работает над усовершенствованием вопросов хранения имущества, мест приготовления пищи, охраны и обороны объектов, - отметил подполковник Виталий Павельчук.