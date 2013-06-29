Министр: Руководство государства уделяет значительное внимание решению социальных проблем военнослужащих

- Только в этом году решены вопросы, связанные с повышением денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил в текущем и следующем годах. Решен вопрос компенсации за поднаем жилья для офицерского состава. На семью из трех человек она составит две с половиной тысячи гривен, - отметил Министр обороны Украины Павел Лебедев сегодня, 29 июня, в Севастополе.

Кроме того принято ряд постановлений Кабинета Министров, которые постепенно решат главную проблему офицерского состава и военнослужащих службы по контракту - жилую.

- Эта проблема будет снята в ближайшее время, в первую очередь, по обеспечению служебным жильем, - отметил руководитель оборонного ведомства.

Он рассказал присутствующим на торжественной церемонии, что 29 мая Правительством была утверждена Государственная комплексная программа реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года. В основу этой программы заложены принципы, непосредственно связанные с поддержанием боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил Украины. В первую очередь, это связано с постоянным проведением мероприятий боевой подготовки, с заменой и модернизацией вооружения и военной техники, переходом на профессиональную контрактную армию. Согласно Государственной комплексной программы развития и реформирования Вооруженных Сил предусмотрено и реформирования системы военного образования.

- Главной целью является, в первую очередь, подготовка командного состава Вооруженных Сил от лейтенантов до высших офицеров. А такие специалисты, как финансисты, переводчики, юристы и т.д. будут готовиться в гражданских вузах согласно госзаказу Министерства обороны, - сказал Павел Лебедев.