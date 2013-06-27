На Житомирщине военные поупражнялись в ликвидации чрезвычайных ситуаций

Сегодня, 27 июня, на Житомирщине, на базе объединенного центра хранения авиационных средств поражения, вооружения и военной техники Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, где командиром полковник Юрий Белецкий, состоялась тренировка по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Во взаимодействии с подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, органами местной власти личный состав объединенного центра отработал практические действия по организации тушения пожара на прилегающих к военным объектам территориях, ликвидации пожара на технической территории части, оказания медицинской помощи и эвакуации раненых военнослужащих .

Мероприятие состоялось под руководством заместителя командующего по логистике - начальника логистики Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Владимира Шатова. На тренировке присутствовали первый заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Николай Олещенко, исполняющий обязанности начальника управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Житомирской области полковник гражданской защиты Василий Кучин.

Согласно легенде тренировки, из-за выжигания травы произошло возгорание растительности на полях Житомирского района, в результате резкого повышения температуры воздуха огонь лесными и степными массивами распространился на прилегающие к Центра хранения территории. Возникла угроза опрокидывания огня на техническую территорию военной части, где хранятся авиационные средства поражения.

Тренировка проводилась в несколько этапов, на каждом из которых проверялись действия личного состава при реагировании на различные кризисные ситуации, которые были предусмотренные легенде учений и могут иметь место в реальной жизни.

Подводя итоги мероприятия, генерал-лейтенант Владимир Шатов дал высокую оценку действиям военнослужащих, которые были задействованы в тренировке.

- Личный состав и командование части доказали, что способны профессионально и уверенно действовать в случае возникновения какой-либо нештатной ситуации. Привлечение к учениям подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины и местных органов исполнительной власти позволяет нам реально отработать существующие варианты взаимодействия во время кризисных ситуаций, - отметил генерал-лейтенант Владимир Шатов.

В общем, в тренировке по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного и природного характера было задействовано более 150 человек личного состава Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и более 20 единиц техники.