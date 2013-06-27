На Харьковщине военные подготовились к возможным пожарам

Поэтому командирами всех уровней, отвечающими за организацию пожарной безопасности на военных объектах, приняты дополнительные меры по этому поводу.

В частности, на Харьковщине, где расположено немало военных частей с взрывоопасным имуществом, военнослужащие находятся в постоянной готовности к борьбе с огненной стихией и улучшают работу по живучести арсеналов и баз хранения боеприпасов. Так, в Лозовой территория 61-го арсенала Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Украины измеряется десятками гектаров с большим количеством хранилищ, служебных помещений, площадок с военным имуществом и т.п. В период жаркого времени года, когда на местности высыхает трава и деревья и увеличивается вероятность их воспламенения, в части усиливается комплекс работ по обеспечению противопожарного состояния на объектах. Поэтому в части вопросу пожарной безопасности уделяется повышенное внимание.

– Именно с началом весны и до поздней осени личный состав пожарного и инженерно-саперного подразделения находятся в состоянии повышенной готовности. В таком тандеме они активно отрабатывают свои профессиональные навыки и умения. Также почти весь личный состав арсенала участвует в тактико-специальных учениях, на которых ликвидируются условные пожары, локализуются очаги возгорания на технической территории, – пояснил командир 61 арсенала подполковник Александр Савчук.

Чтобы борьба с огнем была результативной, в части разработан комплекс поощрительных мер. Так, еженедельно там подводят итоги с определением лучших и отстающих в этом деле.

– Достаточно образцовой является работа по предотвращению пожара командира роты обеспечения капитана Максима Акименко, командира второго отделения пожарной роты старшины военной службы по контракту Станислава Петренко и заведующей хранилища с боеприпасами Надежды Авраменко, – рассказал ВИО начальника службы пожарной безопасности 61 арсенала старший лейтенант Артем Ляшенко.

Аналогичные меры по предотвращению пожаров и противодействию террористическим группам используются на 65-м арсенале Центрального ракетно-артиллерийского управления Вооружения Вооруженных Сил Украины.

– Вся территория закреплена за подразделениями и отдельными военнослужащими. Мои подчиненные постоянно проводят покос травы и уничтожают кусты на технической территории. Начальники хранилищ постоянно следят за надлежащим состоянием паханых полос, которые проходят по периметру арсенала. Также создана минерализованная полоса вокруг складов, пожарные щиты, емкости с водой, – рассказал командир 65 арсенала полковник Алексей Куликов.

Чтобы учесть все факторы, которые могут негативно повлиять на функционирование военной части, на арсенале отработан комплекс мероприятий по антитеррористическому противодействию.

– На технической территории ведется круглосуточное патрулирование и наблюдение за военными объектами. Периодически на базе арсенала проводятся различного рода тактико-специальные учения по противодействию возможным диверсиям и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, человеческого и техногенного характера. К подобным занятиям на нашей территории, как правило, привлекаются представители правоохранительных органов и структур региональной безопасности, – добавил заместитель командира части подполковник Александр Мирун.

О своей абсолютной готовности противостоять стихии этим летом докладывают в 3046-и Центральной базе инженерных боеприпасов Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины.

– В нашей части для организации пожарной безопасности есть большой парк специальной техники. Среди них есть и инженерные машины разграждения ИМР-1 и ИМР-2, крупные и средние машины для опашки территории, специальные пожарные автомобили, и даже пожарные танки типа ГПМ-54, – отметил командир базы полковник Олег Резуненко.

Эффективность системы противодействия пожара, отработанную на военных объектах, подтверждают офицеры Северного территориального отдела пожарной безопасности Вооруженных Сил Украины.

– С апреля по октябрь мои подчиненные ежемесячно проверяют готовность сил и средств пожарных подразделений, оказывают методическую помощь военным и гражданским работникам. Поэтому могу уверенно констатировать, что жителям Харьковщины ничего не угрожает со стороны военного забора. Скажу больше, в случае возникновения нештатной ситуации вблизи военных частей или в ближайшем населенном пункте военные пожарные всегда придут за помощью, – пообещал ВИО начальника Северного территориального отдела пожарной безопасности Вооруженных Сил Украины подполковник Игорь Михеев.