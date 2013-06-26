Армейские спортсмены завоевали шесть медалей на чемпионате Европы по легкой атлетике
Представительница ЦСК работник Вооруженных Сил Украины Олеся Повх завоевала золотую медаль на командном чемпионате Европы по легкой атлетике в британском Гейтсхеде.
А другая работник Вооруженных Сил Украины легкоатлетка Мария Ремень завоевала золото на дистанции 200 метров.
Старший солдат Анна Ярощук дистанцию 400 метров с барьерами преодолела за 55,27 секунд и завоевала серебро.
В командном первенстве (эстафета 4 по 100 метров) лучший результат сезона в Европе показала четверка, в которую входит Олеся Повх и Мария Ремень. Соответственно, у них золото.
Завершился чемпионат Европы по прыжкам в воду, где армейские спортсмены также завоевали немало наград.
Солдаты срочной службы Дмитрий Меженский и Александр Горшковозов завоевали бронзу в синхроне (10 метров).
Солдат срочной службы Александр Бондарь получил золото на прыжках с десятиметровой вышки. Армеец Александр Горшковозов завоевал бронзу в синхроне (3 метра).
Председатель Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил Украины Вадим Высочин лично поздравил спортсменов-легкоатлетов и тренеров команды, высоко оценил результаты работы, и пожелал успешного выступления в предстоящих соревнованиях.