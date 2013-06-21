Украинские вертолетчики провели уже более 50 тысяч часов в либерийском небе

Личный состав 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины Миссии ООН в Либерии, где командир военный летчик 1 класса полковник Петр Плис, продолжает успешно выполнять возложенные на него задачи. Ежедневно украинские экипажи поднимают в небо вертолеты Ми-8 и Ми-24, выполняя поставленные руководством Организации задачи по десяткам маршрутов за сотни километров от базового аэродрома.

Во время проведения очередных предполетных указаний полковник Петр Плис поздравил личный состав отряда с общим налетом украинского контингента, который составил 50005 часов. После более восьми с половиной лет пребывания в Либерии украинские миротворцы перевезли около 19,86 тысяч гражданского населения, миротворцев, больных, 6053107 кг грузов, совершили 48,3 тысяч полетов. Нельзя не упомянуть и о проведении отлично организованных 17 поисково-спасательных операций.

Условия, в которых приходится выполнять задачи украинским миротворцам, нелегкие: климат жаркий и душный, температура воздуха достигает 40 градусов при влажности 90-98%. Период тропических дождей длится полгода, когда выпадает более 5 тысяч мм осадков. Либерия - это многочисленные реки, холмы и покрыта растительностью, как сплошным зеленым ковром, территория.

- В течение этих лет на территории Либерии подготовлено сотни военных пилотов армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которые профессионально выполняют задачи в сложных условиях, военных специалистов инженерно-авиационной службы, аэродромно-технического обеспечения. 50 тысяч часов налета - это имидж Украины в мире, отменная оценка подготовленности наших военнослужащих руководством ООН. Но самое главное - это благодарность сотни тысяч граждан Либерии, которые обязаны украинским миротворцам за мир на их земле, - отметил полковник Петр Плис.