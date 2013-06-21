В Харькове состоялся выпуск лейтенантов Университета Воздушных Сил им. Кожедуба

Рядом с мужчинами, в строю стояли и 12 представительниц прекрасного пола.

Это специалисты по обслуживанию энергетических систем, боевого применения зенитных ракетных и радиотехнических войск, автоматизированных систем управления войсками и вооружением Воздушных Сил, метрологического обеспечения, технического обслуживания военных летательных аппаратов и аэродромного оборудования.

– Из всех наших выпускников 15 закончили обучение с отличием, а лейтенант Дмитрий Бойко заслужил золотую медаль. Приятно, что в праздничном строю стояли и девушки, которые овладевали знаниями, необходимыми для организации или обеспечения полетов военной авиации, – отметил исполняющий обязанности начальника университета военный летчик I-го класса полковник Андрей Алимпиев.

Поздравить молодых офицеров на мероприятие прибыли: заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Юрий Думанский, ВИО командующего Воздушных Сил ВС Украины генерал-майор Сергей Дроздов, заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, представители ветеранских и общественных организаций.

– Впереди «кожедубовцев» ждут тяжелые, но интересные армейские будни: полигоны, учения, стрельбы. Выпускникам стоит помнить, что именно от них зависит дальнейшее укрепление обороноспособности страны и покой мирных жителей. Безусловно, сегодняшний день является праздничным и для военных преподавателей, родных и близких. Все они могут по праву гордиться новым поколением офицеров. Желаю всем военнослужащим профессионального роста и семейного благополучия, – отметил во вступительном слове заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Юрий Думанский.

Обращаясь к выпускникам, ВИО командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-майор Сергей Дроздов отметил, что 30 лет назад он тоже молодым лейтенантом стоял в таком большом строю.

– Строгого отношение к себе и совершенствования своих знаний я желаю молодым офицерам, мечтающих дослужиться до генеральских звезд. Мне приятно наблюдать за сотнями светлых и мужественных взглядов. Удачи всем и сил в нелегкой профессии защитника Отечества, – отметил генерал-майор Сергей Дроздов.

После вручения дипломов право проститься с Боевым Знаменем университета было поручено лейтенанту Дмитрию Бойко. А настоятель православного храма Софии премудрости Божией отец Андрей благословил выпускников на добрую службу.

По завершению торжеств состоялось общение с журналистами, в ходе которого заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Юрий Думанский рассказал о перспективах дальнейшего развития этого видового вуза.

– Уже в этом году Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба переходит с 4-х лет подготовки военных летчиков на «пятилетку». Это позволит проводить более качественную подготовку пилотов. Кроме этого, в Чугуев будут перебазированы два боевых самолета типа МиГ-29 для проведения практических занятий с курсантами-летчиками. Будут и другие положительные изменения в системе военного образования. Отмечу, что ХУВС занимает важное место в общей структуре наших Вооруженных Сил Украины, как главная кузница авиаторов и специалистов противовоздушной обороны, – отметил генерал-лейтенант Юрий Думанский.