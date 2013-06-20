Курсанты Академии сухопутных войск посетили дом ребенка
Курсанты Академии сухопутных войск, которые уже завтра получат первые офицерские звания и дипломы о высшем образовании, посетили воспитанников коммунального учреждения Львовского областного совета «Дом ребенка №1 для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики».
Будущие лейтенанты передали для нужд детского дома посуду, бытовую технику, средства гигиены и другие предметы быта, которые пригодятся для ухода и воспитания маленьких жителей заведения.
– Детки, которые воспитываются в этом детском доме, уже давно для нас, курсантов академии, стали как родные. Очень жаль, что в нашем обществе есть люди, которые могут покинуть своих детей. Мы же, люди военные, несем ответственность не только за мир в государстве, но и за каждого гражданина Украины, а особенно тех, кто в этом больше нуждается. Поэтому помогать этим детям – наша святая обязанность, – рассказал один из выпускников Евгений Гончар.
Такие визиты накануне выпуска молодых офицеров являются не только хорошей традицией, но и необходимым шагом на встречу воспитанию будущих поколений.
Воспитанники детского учреждения, в свою очередь, радостно встретили молодых защитников Отечества и устроили для гостей настоящую концертную программу с исполнением песен и танцевальными номерами. После этого дети имели возможность пообщаться с курсантами и посидеть у них на руках.
По словам главного врача дома ребенка Аллы Лигостаевой, забота со стороны военных ощутима не только накануне праздников и знаменательных дат.
– Офицеры и курсанты Академии сухопутных войск уже давно стали настоящими друзьями и меценатами для детей, которые воспитываются в нашем детском доме. И здесь речь не идет только о подарках. Дети, которые, к сожалению, не имеют возможности воспитываться в полноценных семьях, испытывают настоящую заботу и опеку со стороны военнослужащих практически каждый день, и мы очень благодарны нашим защитникам Отечества за это, – отметила Алла Лигостаева.