Курсанты Академии сухопутных войск посетили дом ребенка

Будущие лейтенанты передали для нужд детского дома посуду, бытовую технику, средства гигиены и другие предметы быта, которые пригодятся для ухода и воспитания маленьких жителей заведения.

– Детки, которые воспитываются в этом детском доме, уже давно для нас, курсантов академии, стали как родные. Очень жаль, что в нашем обществе есть люди, которые могут покинуть своих детей. Мы же, люди военные, несем ответственность не только за мир в государстве, но и за каждого гражданина Украины, а особенно тех, кто в этом больше нуждается. Поэтому помогать этим детям – наша святая обязанность, – рассказал один из выпускников Евгений Гончар.

Такие визиты накануне выпуска молодых офицеров являются не только хорошей традицией, но и необходимым шагом на встречу воспитанию будущих поколений.

Воспитанники детского учреждения, в свою очередь, радостно встретили молодых защитников Отечества и устроили для гостей настоящую концертную программу с исполнением песен и танцевальными номерами. После этого дети имели возможность пообщаться с курсантами и посидеть у них на руках.

По словам главного врача дома ребенка Аллы Лигостаевой, забота со стороны военных ощутима не только накануне праздников и знаменательных дат.

– Офицеры и курсанты Академии сухопутных войск уже давно стали настоящими друзьями и меценатами для детей, которые воспитываются в нашем детском доме. И здесь речь не идет только о подарках. Дети, которые, к сожалению, не имеют возможности воспитываться в полноценных семьях, испытывают настоящую заботу и опеку со стороны военнослужащих практически каждый день, и мы очень благодарны нашим защитникам Отечества за это, – отметила Алла Лигостаева.