Военные авиаторы отметили 70-ю годовщину со дня создания военной части

Около пятисот военнослужащих, ветеранов и гостей из разных стран ближнего зарубежья стали участниками этого праздника военных авиаторов разных поколений.

Торжественные мероприятия начались в авиационном городке, возле памятника боевым летчикам по выносу Государственного Флага Украины и боевого знамени 933-го истребительного авиационного полка.

Поздравить военных воздушных асов разных поколений прибыли командиры полка, командовали авиационными военной частью в разные годы, ветераны военной авиации, военнослужащие Днепропетровского гарнизона, воспитанники местного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героя Украины Евгения Березняка и другие почетные гости.

На торжественном митинге поздравления и искренние пожелания в адрес юбиляров звучали от генерал-лейтенанта в отставке Владимира Токарева, бывшего начальника штаба войск ПВО СССР, генерал-майора запаса Юрия Барашкина, бывшего начальника авиации войск ПВО Украины, командиров, командовали полком в разные времена полковников запаса Анатолия Таранца и Александра Тыквы, а также от руководства Запорожского государственного авиационного ремонтного завода "МиГремонт".

В частности, в своем обращении бывший командир полка полковник запаса Анатолий Таранец от имени ветеранов части поздравил всех присутствующих и отметил, что имена многих летчиков, техников и других специалистов легендарного полка навеки вписаны в историю военной авиации.

- Родина гордится Вами! Вы честно и самоотверженно выполняли свой долг перед своим народом, за что честь и слава Вам, дорогие однополчане! - Отметил полковник Анатолий Таранец.

Продолжился праздник награждением ценными подарками ветеранов Великой Отечественной войны, прохождением торжественным маршем подразделений, лицеистов и ветеранов полка.

Также в этот день состоялось возложение цветов к могилам летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны и при исполнении служебных обязанностей в послевоенное время.

Завершились торжества фотографированием и выступлениями артистов местных коллективов художественной самодеятельности.